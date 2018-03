Komppa siirtymässä takaisin kunnalle

Mäntyharjun kunta on ostamassa takaisin Kompan kiinteistön eli entisen terveystalon.

Karjalantien ja Kompantien kulmauksessa sijaitseva kiinteistö myytiin Timo Suutariselle keväällä 2014 70 000 euron hintaan.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistö ostettaisiin takaisin 72 800 eurolla, mikä sisältää varainsiirtomaksun.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen perustelee takaisinostoa sillä, että alueen kaavoitus on osoittautunut vaikeaksi muun muassa valitusten takia ja kaavoituksen epävarmuus näyttäisi jatkuvan vielä vuosia. Myynti-ilmoituksessa vuonna 2014 mainittiin kunnan avustavan kaavoituksessa.

– Kiinteistön omistaja oli sitä mieltä, että valituskierre vain jatkuisi ja hän halusi siksi luopua kiinteistöstä. On parempi, että se on kunnan omissa käsissä. Paikalla voi olla ratkaiseva merkitys keskustan kehittämisen kannalta, sanoo Ollikainen.

