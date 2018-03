Uusi pääsiäistapahtuma valtaa Mäntyharjun Kirkonkylän lauantaina

Mäntyharjun Kirkonkylällä järjestetään lauantaina uusi pääsiäistapahtuma. Tapahtuma on lukuisten yrittäjien yhteisponnistus. Sen järjestäjät lupaavat nähtävää vauvasta vaariin.

Perheen pienimmille on tarjolla pääsiäisaarteen etsintää, poniajelua ja paloauton ihmettelyä. Paikalla on myös useita lähitilojen ja käsityöntekijöiden myyntikojuja sekä pelastuslaitos kalustoineen. Musiikilla kävijöitä viihdyttää Jannu Löyskä, joka esiintyy edellisiltana televisiossa The Voice of Finland -ohjelman KnockOut-jaksossa.

Paikalla vierailee myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

– Tämä on esimerkki tämän seudun yhdessä tekemisen voimasta. Mukana on yrityksiä ja tahoja laidasta laitaan. Moni ei varmasti edes tiedä kuinka monipuolista toimintaa meiltä löytyykään, sanoo Villa Auroran yrittäjä Jussi Poraharju Yhdessä Tekijät ry:stä.

Pääsiäislauantain tapahtuma on luontaista jatkoa joulukuussa samassa paikassa järjestetyille vanhan ajan joulumarkkinoille. Poraharju kertoo, että joulumarkkinoiden tapaan myös pääisäistapahtumasta on tarkoitus tehdä säännöllinen juttu.

– Joulutapahtuma oli sen verran onnistunut, että ryhdyimme heti miettimään seuraavaa hetkeä. Pääsiäistapahtuma nähdään varmasti tulevinakin vuosina, Poraharju lupaa.