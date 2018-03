Mäntyharju vähensi velkaansa – kuntakonsernille riittää maksettavaa

Mäntyharju ylsi viime vuonna jälleen reippaasti ylijäämäiseen tulokseen. Välivuosi investoinneissa antoi mahdollisuuden lainojen lyhentämiseen ja siinä onnistuttiinkin, lainamäärä per asukas oli vuoden lopussa 2183 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2432.

Hyvää vuotta avittivat myös odotettua isommat verotulot, jotka olivat noin 900 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on tulokseen tyytyväinen, varsinkin kun hyviä vuosia on ollut jo useampi peräkkäin.

Ollikaisen mukaan jatkossa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia on vaikea arvioida.

– Vuosibudjetti tulee olemaan pienempi, mutta velat eivät sula mihinkään. Suhteellinen velkaantuneisuus on se yksi tekijä.

Seurattavaa on myös kuntakonsernin tuloskehityksessä. Konsernivelka asukasta kohden on tällä hetkellä 4682 euroa per asukas.

– Essote kuuluu kuntakonserniin. Se tekee yli 100 miljoonan sairaalainvestointia ja siitä siirtyy meille osuus. Jos ei maakuntaa tule, meillä tulee noin kahdeksan miljoonaa konsernilainaa, joka on enemmän kuin meidän oman hyvinvointikeskuksen remppa oli.

