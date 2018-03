Exel mukana jättihankkeessa – fuusiovoimalan osia rakennetaan Mäntyharjussa

Etelä-Ranskassa sijaitsevaan Cadaracheen suunnitellaan koefuusiovoimalaa, jolla on varsin kunnianhimoiset tavoitteet. Onnistuessaan fuusioenergian on unelmoitu ratkaisevan ihmiskunnan sähköntuotannon ongelmat. ITER-nimeä kantavaa fuusiovoimalaa on suunniteltu 1980-luvulta lähtien ja sen rakentaminen alkoi vuonna 2012.

Nyt voimalan rakentamisessa on siirrytty voimalan sydämen, eli reaktorin suunnitteluun ja rakentamiseen. Tärkeä roolinsa reaktorin rakentamisessa on mäntyharjulaisella Exel Composites Oyj:llä.

– Toimitamme reaktoriin alihankkijan kautta lasikuituosia ja ne rakennetaan Mäntyharjulla, kertoo Exelin myynti- ja markkinointijohtaja Kari Loukola.

Tarkalleen ottaen Exelin toimittamat lasikuitusosat pitävät paikallaan tokamak-tyyppisen reaktorin magneetteja. Valtaisat magneetit pitävät puolestaan koossa fuusioitavaa vetyä, eli plasmaa.

– Lasikuitu on tehtävään erinomainen, sillä se on eristävä materiaali eikä johda sähköä. Tämän vuoksi kaikki metallia sisältävät materiaalit, kuten hiilikuitu eivät tehtävään sovi, Loukola selvittää.

Reaktorin valmistuminen ei ole mikään lähivuosien juttu, sillä voimala on näillä näkymin valmis vasta 2027. Hintaa sille on arvioitu alustavasti huimat 15 miljardia euroa.

