Pyöreitä vuosia sunnuntaina – Mäntyharjun ensimmäinen kerrostalo 60-vuotias

Aravatalo Mäntyharjun ydintaajamassa kiertoliittymän tuntumassa on niin tuttu näky paikallisille, ettei siihen juurikaan kukaan kiinnitä sen kummempaa huomiota.

Toista oli talon valmistuttua keväällä 1958. Paikkakunnan ensimmäinen kerrostalo ja samalla ensimmäinen aravarahoitteinen vuokra-asuintalo pystytettiin lähes keskelle ei mitään.

Aravatalo oli ensimmäisiä askelia Mäntyharjun toiminnallisen keskuksen siirtymisessä niin sanotulta alakylältä yläkylälle. 50-luvun lopullahan liikekeskus oli Kauppatien varrella junaradan itäpuolella. Sieltä se alkoi 60-luvulla pikku hiljaa siirtyä länsipuolelle Penttilän pelloille.

Nykyisin hämmästellään usein rakentamisen nopeutta, mutta ei Aravatalon pystytyksessäkään peukaloita pyöritelty. Rakennusurakka myönnettiin toukokuun lopussa 1957 rakennusmestari Veikko Mättölälle ja syyskuun alussa vietettiin jo harjannostajaisia.

Valmista tuli seuraavana keväänä ja aprillipäivänä 1958 taloon pääsivät muuttamaan asukkaat ja alakerran liiketiloihin tulleet kauppiaat.

Kiinteistön viidessä liiketilassa on vuosien saatossa ollut paitsi satoja asukkaita, myös monen moista kauppiasta ja yrittäjää. Nyt asuntoja talossa on 17, A-rapussa yhdeksän ja B-rapussa kahdeksan.

Talo peruskorjattiin asuntojen osalta vuonna 1993. Kesällä 2015 tehtiin mittava piha- ja salaoja/sadevesijärjestelmän saneeraus ja samalla katto puhdistettiin ja pinnoitettiin. 2016 ikkunat ja parvekeovet uusittiin ja tulevana kesänä maalataan julkisivu.

