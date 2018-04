Uusperheet saivat oman leirinsä Lankaniemeen

Ovatko lapsemme sinun, minun vai meidän?

Tämä kysymys nousee esiin uusperheissä useammin kuin niin sanotuissa tavallisissa perheissä, joissa lapset ovat vanhempien yhteisiä.

Kysymykseen etsitään vastausta myös uusperheiden omalla leirillä, jonka Mäntyharjun seurakunta ja Essote järjestävät ensimmäistä kertaa toukokuun alussa.

Seurakunta ja kunta ovat vuosien ajan järjestäneet erilaisia perheleirejä, esimerkiksi yksinhuoltajille on ollut omansa, äideille ja tyttärille omansa.

Samaan aikaan nopeasti kasvava perhemuoto ovat uusperheet.

– Uusperheitä on paljon, ja heillä on omat haasteensa ja erityispiirteensä, sanoo Essoten perhepalveluiden perheterapeutti Hilkka Aurinko.

Uusperheet eivät kuitenkaan ole mitään ongelmapesiä, hän huomauttaa.

– Monilla menee kauhean hyvin, mutta tavallisesti ongelmat kumpuavat lasten välisistä kemioista ja aikuisten välisistä myös. Uusperheen asetelma on haastava parisuhteelle.

Sunnuntain teemana leirillä on Rakkaus asuu perheissä.

– Pyrimme vahvistamaan ajatusta, että tämä on meidän perhe, olipa se millainen tahansa. Jokaisessa perheessä ja sen jäsenessä on jotain hyvää, muistuttavat järjestäjät.

