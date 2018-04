Pertunmaalaiset nuoret oppivat eräkerhossa – mukana jo 22 osallistujaa

Pihvien sisus punertaa helakasti pertunmaalaisten poikien hampurilaisissa.

Pojille maistuu hyvin, eikä medium miinuksen paistoaste haittaa, koska kyse on hirvenlihasta.

– Hirven ja naudan lihat saavat punertaa, mutta porsaan ja kanan on oltava täysin kypsää, neuvoi Johanna Virtanen pertunmaalaisia nuoria.

Tämäkin opittiin Pertunmaalla kalastus- ja eräkerhossa, johon on ilmoittautunut 22 nuorta.

– Nuoria on vaikea saada pois puhelinten ja tietokoneiden äärestä, ellei heille järjestä mitään, tietää Kari Kinnunen.

Siksi Virtasen ja Kinnusen edustama seura, Pertunmaan Riistamiehet järjestää viikottain kerhon, jossa vuoroviikoin tutustutaan kalastukseen ja metsästykseen.

Viime viikolla kerhossa oli aiheena riistan käsittely ja riistaruoka.

– Luonnosta saadaan ruokaa, sitä ei oteta. Se mitä saadaan, pitää osata käsitellä ruuaksi kaikella kunnioituksella eläintä kohtaan, teroitti Johanna Virtanen.

Pihvit ja sämpylät hirvihampurilaisiin paistettiin itse, minkä lisäksi tarjolla oli Toivosen lihasavustamolla valmistettua hirvimakkaraa sekä jänispataa.

Nuoret pääsivät siis lähes valmiiseen pöytään, mutta Oskari Laitisella on jo tuntumaa riistan käsittelystä. Hän on Pertunmaan Riistapoikien nuorin jäsen, jo metsästäjätutkinnon suorittanut ja ensimmäisen rusakkonsakin ampunut.

– Tein takajalasta pihviä. Laitoin pannulle kerman ja sinapin kanssa.

