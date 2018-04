Apteekkari: Asiantuntijan asemasta pidettävä kiinni

Mikä on ainoa paikka, johon kuka tahansa voi mennä juttelemaan terveyteensä liittyvistä huolista, ilman ajanvarausta ja ilmaiseksi?

Kaupungeissa jopa kellonajasta riippumatta?

Tietysti apteekki.

Suomen Apteekkariliitto on apteekkien vetovoimasta tietoisena esittänyt apteekeille vahvempaa roolia terveydenhuollossa.

Liitto näkee, että apteekit voisivat nykyistä enemmän keventää perusterveydenhuollon kuormitusta, erityisesti siellä missä terveyspalveluita on heikommin saatavilla.

Voisiko apteekista siis tulla matalan kynnyksen terveysasema Mäntyharjun ja Pertunmaan kaltaisissa kunnissa?

Mäntyharjun apteekkari Esa Lahdenpää suhtautuu ehdotuksiin varovasti.

– En lähde lupaamaan, että täällä hoidetaan, enkä näe järkevänä sairaanhoitajan palkkaamista tänne. Isojen kauppakeskusten apteekeissa jonkinlaiset terveyspisteet voisivat kyllä toimia.

Sen sijaan yhteistyön perusterveydenhuollon ja järjestöjen kanssa Lahdenpää toivottaa tervetulleeksi, mistä esimerkkinä hän mainitsee influenssarokotukset.

Apteekkien asiantuntija-asemasta osana terveydenhuoltoa on Lahdenpään mielestä pidettävä kiinni. Sitä puoltaa jo farmaseuttien pitkä koulutuskin.

– Emme ole pelkästään lääkkeitä myyvä kauppa. Liikeideamme ei ole myydä mahdollisimman paljon lääkkeitä.

