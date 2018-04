Mäntyharjun moottoriurheilu sai oman historiikkinsa

Mäntyharjulaiset ovat vuosikymmenten saatossa menestyneet mainiosti eri moottoriurheilulajeissa.

– Väittäisin, että väkimäärään suhteuttaen Mäntyharju on jopa menestynein moottoriurheilukunta Suomessa, sanoo Raimo Koski, joka on saanut vuosikymmenen kestäneen urakkansa paikkakunnan moottoriurheilun kokoamisesta kirjaksi lähestulkoon valmiiksi.

Idea kirjaan syntyi aikanaan Kosken juteltua moottorikerhon toiminnassa mukana olleiden kanssa ja jotenkinhan jutut piti saada säilöttyä jälkipolville.

– Yleensä parhaiten menestyneet kuskit kertovat myös avoimesti kommelluksistaan ja hurjemmistakin jutuista, sanoo Koski.

Kirjassa käydään läpi paikkakunnan moottoriurheilua 50-luvulta tähän päivään. Luonnollisesti Mäntyharjun Moottorikerho on isossa roolissa, mutta myös aikanaan näkyvästi autourheilun parissa toiminut Reissu-Team sekä Autoklubi.

Mäntyharjulaista moottoriurheilua seitsemällä vuosikymmenellä -teos näkee päivänvalon, jos ennakkotilauksia siitä tehdään tarpeeksi.

– Kyllä tilauksia sen 50-70 kappaletta pitäisi ennakkoon saada. Tässähän olisi yrityksillekin mahdollisuus hankkia tätä enemmänkin eteenpäin jaettavaksi, vihjaa Koski.

Raimo Kosken kirja on tilattavissa ennakkoon kahvila Kaneliässästä 14. huhtikuuta saakka.

