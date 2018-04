Pastori Maria Sirén: Päätös oli oikea

Irtisanomiseni on yksi ratkaisu tässä kriisissä, mutta se ei ratkaise työyhteisössä olevaa ongelmaa, sanoo pastori Maria Sirén, 66.

Joulun jumalanpalvelukset jäivät hänen viimeisiksi työtehtävikseen Pertunmaan kappeliseurakunnassa. Niiden jälkeen Sirén jäi virkavapaalle. Maaliskuussa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli irtisanoi hänet Mäntyharjun kirkkoneuvoston esityksestä.

Päätös oli tuomiokapitulilta harvinainen ja Sirén tyytyi siihen. Vielä viime syksynä hän halusi jatkaa viralliseen eläkeikään, 68 ikävuoteen saakka, mutta talvella edessä näytti olevan umpikuja.

– Tärkeintä on, ettei itseni tarvinnut irtisanoutua. En halunnut seurakuntalaisten ajattelevan, että hylkään heidät.

Tällä hetkellä Siréniä painaa väsymys kaiken myllerryksen jälkeen, mutta levättyään hän aikoo jatkaa seurakunnan vapaaehtoistyön parissa. Pertunmaalla hänet pitää myös lukuisat harrastukset ja ystävät.

– Vasta täällä olen saanut ensimmäisiä aikuisiän ystäviä, se on ihan mahtavaa. Pertunmaalaiset ovat upeita, yrittäjähenkisiä ihmisiä.

