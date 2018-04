Mäntyharjun kunnantalon kohtalo auki – Sitoutumattomat kiirehtisi ratkaisuja

Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat kiinnitti vuosikokouksessaan huomiota kunnan verkkaiseen päätöksentekoon.

Esimerkkinä tästä on kunnanviraston kohtalon ratkaisemattomuus.

– On korkea aika valmistella ja tehdä päätökset kunnan virastojen sijoittamisesta, kokouksessa vaaditiin.

Sitoutumattomien mukaan on yleisesti tiedossa, että kunnanvirastolla on sisäilmaongelma ja useat työntekijät oireilevat.

– Kunta ei saa työnantajana vaarantaa kenenkään terveyttä, vaan asiaan tulee löytää pitkäaikainen ratkaisu.