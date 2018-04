Miksi bensiinin lisäainetta säilytettiin Kinnin liikennepaikalla? Tutkinnanjohtaja vastaa

Onnettomuustutkintakeskus on ryhtynyt tutkimaan Kinnin liikennepaikalla Mäntyharjussa lauantaina tapahtunutta vaarallisen aineen onnettomuutta. Säiliövaunuletka lähti toistaiseksi tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi vaunuista ajautui päätepuskimen läpi ulos raiteilta. Sen seurauksena arviolta 40-50 000 kiloa bensiinin lisäainetta, eli MTBE:tä valui vaunusta maahan.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi, kuinka poikkeuksellisesta onnettomuudesta on kyse?

– Sanotaan, että ei tällaisia kovin usein satu. Mittaluokkana (40 000-50 000 kiloa) on aika paljon. Ympäristöviranomaiset ottavat siihen kantaa omalta osaltaan. Omassa tutkinnassamme selvitämme mitä siitä on seurannut, mutta se ottaa oman aikansa. Mutta varsin isosta määrästä siinä on kysymys.

Millaisesta aineesta MBTE:ssä on kyse?

– Kun lyijyllinen bensiini kiellettiin, MTBE tuli bensiinissä lyijyn korvaajaksi. Moottorit tarvitsevat ainetta käydäkseen kunnolla. Koska sitä käytetään bensiinin seassa, se on erittäin helposti syttyvää. Se on hankala aine, sillä pienikin kipinä saa aikaan isoja asioita.

Millaisia ympäristövaurioita aine on aiheuttanut?

– Tässä vaiheessa kysymykseen on vielä vaikea vastata, sillä tutkinta on vasta alussa. Pohjavedelle aine on hankala. Erilaisten vesistöjen läheisyys on vielä selvityksen alla.

Miksi ainetta säilytettiin Kinnin liikennepaikalla?

– Kyse on teollisuuden kuljetuksista, eli siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Meillähän kulkee teollisuuden tarpeisiin hyvin isoja määriä vaarallisia kemikaaleja. Rautatiet ovat hyvä kuljetustapa niille. Vaunuja säilytetään ratapihoilla vaihtotöiden ajan, eli siinä ei ole itsessään mitään poikkeuksellista.

Tiedetäänkö vielä syytä sille, miksi vaunut pääsivät irti?

– Se on hyvä kysymys, koska näin ei pitäisi käydä. Syytä ei vielä tiedetä. Näin kuitenkin sattuu joskus, kuten matkustajajunan vaunuille kävi Helsingissä vuonna 2010. Tuolloin vaunut pääsivät irti ja törmäsivät hotellin seinään.

Lähtivätkö vaunut liikkeelle ihmisen toiminnasta vai lähtivätkö ne liikkeelle omia aikojaan?

– En voi ottaa vielä kantaa tähän, koska meillä ei ole tilanteesta tarkempaa tietoa.

Kuka ilmoituksen vaunun suistumisesta teki?

– Asiasta ilmoitettiin rataliikennekeskukseen ohikulkeneesta junasta.

Oliko tilanteessa törmäysvaaraa?

– Ei ollut.

Miten tutkinta etenee tästä?

– Kuvaamme ensin sen mitä siellä on oikeasti tapahtunut, selvitämme pelastustoimet ja ongimme selville sen miksi vaunut pääsivät irti. Sitten annamme turvallisuussuositukset miten tällaiset onnettomuudet vältetään jatkossa ja miten pelastustoimintaa voidaan kehittää.

