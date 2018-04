Pertunmaa haluaa lisätukea lapsiperheille

Kotihoidon kuntalisän maksamiselle on esitetty jatkoaikaa Pertunmaalla. Samalla kunnanhallitus esittää tuntuvaa korotusta alle kolmivuotiden kotihoidosta maksettavaan kuntalisään.

Tähän mennessä 150 euroa on saanut alle kolmivuotiaan ja 50 euroa yli kolmevuotiaan vanhempi, joka hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. Nyt summia esitetään nostettaviksi 250 ja 75 euroon.

Nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy elokuun lopussa. Kunnanhallitus olisi valmis jatkamaan sopimusta kaksi vuotta.

Kotihoidon kuntalisä päätettiin ottaa käyttöön Pertunmaalla joulukuussa 2016, mutta maksatus viivästyi seuraavaan kevääseen. Lisää on maksettu keskimäärin 20 lapsesta kuukaudessa.

Kunnanvaltuusto käsittelee kuntalisäasiaa maanantaina 9. huhtikuuta.