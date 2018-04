Kimmo Översti: Aikamoinen pommi

Jos myrkky menee veteen, tämän paikan arvo on nolla, summaa Kimmo Översti mökkinsä pihalla Kinnillä.

Maanantaina Pajulammen rannalla ei näkynyt merkkejä ympäristökatastrofista, eikä edes kemikaalin hajua ollut ilmassa.

Läheisessä purossa solisee vesi, joka tulee Kinnin ratapihan suunnasta. Pajulammen toisesta päästä vesi valuu Sarkaveteen.

– Sulamisvesien aika on pahin mahdollinen tämmöiselle. Jostain luin tai kuulin, että myrkky voi kulkeutua kymmenen kilometriä, riittäneekö kymmenenkään kilometriä, pohtii Översti.

Vuotaneesta kemikaalivaunusta on parin kilometrin matka Överstin huvilalle.

Hänen tietonsa nojaavat luettuun ja kuultuun, sillä viranomaisilta hän ei ollut saanut tietoa maanantaihin mennessä.

– Sunnuntaina soitin pelastuslaitokselle kun kuulin, että mökkiläisille olisi jotakin tapahtuneesta ilmoitettu, mutta sieltä ei vastattu.

Överstin perhe asuu toisaalla, kauempana Kinnin kylällä. Heidän ensimmäinen reaktionsa lauantaina oli epäusko: Puhuttiinko uutisissa todella Kinnistä? Sen jälkeen tunteet ovat olleet pelon ja raivon sekaisia.

Överstin huvila on pääosin vuokrattavana. Kysyntää on riittänyt ja ensi kesän vuokrasopimuksesta sovittiin jo pääsiäisenä, mutta jos Pajulampi pilaantuu, sopimus saattaa raueta.

– Minulta on kyselty, mikä on ensi kesän tilanne, mutta kaikki on auki.

Lue lisää torstain 12. huhtikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.