Satumainen satu isolla porukalla

Mäntyharjun lapsi- ja nuorisoteatterit valmistavat yhteisenä tuotantonaan näytelmän Prinsessa Ruusunen tänä keväänä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun teatterit yhdistävät voimansa. Lisäksi näytelmässä esiintyy kansalaisopiston lapsikuoro.

Viime syksynä Prinsessa Ruusunen valittiin kansalaisopiston lasten teatterin harjoiteltavaksi. Rooleja näytelmässä oli kuitenkin niin paljon, että mukaan tarvittiin kansalaisopiston nuorisoteatterilaiset.

Näytelmän ohjaa Eija Spännäri apunaan Medeia Inkinen ja kuoron johtaja Minna Hytönen.

Harjoituksissa on ollut tavallista kovempi vilske, sillä rooleja on lähes 50:lle harrastajalle. Molempiin teatteriryhmiin on saatu mukaan myös uusia näyttelijöitä.

Käsikirjoituksen on laatinut Medeia Inkinen ja siinä yhdistellään useita versioita klassikkosadusta, mukaan lukien Edvin Laineen ohjaama elokuvaversio vuodelta 1949.

– Näytelmä on hyvin perinteinen satunäytelmä, esimerkiksi musiikki on Erik Melartinilta kuten Laineen elokuvaversiossa, kertoo Medeia Inkinen.

Näytelmän ensi-ilta on kulttuurisalissa lauantaina 21.4.