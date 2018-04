Sallan Nissan kääntää päät: samanlaista autoa ei tule Suomessa varmasti vastaan

Autokärpänen puraisi Salla ”Sanzu” Jokivartta jo pikkutyttönä. Isän huristellessa pitkin Mäntyharjua pikku-Salla istui innoissaan kyydissä.

– Isä aina muistelee, että kikatin hänen kyydissään ja huusin, että kovempaa!

Nyt parisenkymmentä vuotta myöhemmin autoilu ja erityisesti autojen rakentelu on Jokivarren tärkein harrastus. Kaikki ylimääräinen raha ja aika uppoavat Japanista hankittuun, vuoden 1998 Nissan Skyline er34:ään.

Auto olisi jo tehdasmallisena suomalaisilla teillä harvinaisuus. Neliovisia R34 Skylineja on nimittäin rekisteröity Suomeen alle 10 kappaletta. Jokivarsi on rakentanut autosta omin käsin kuitenkin täysin oman luomuksensa.

– Toista samanlaista ei varmasti tule vastaan, sillä tämä lila väri on kokonaan itse suunniteltu, Jokivarsi kertoo.

Auton ulkokuori on värin lisäksi myös muuten Jokivarren omaa käsialaa. Uusiksi ovat menneet lähestulkoon kaikki kuituosat kuten takapuskuri ja helmat. Myös vilkut, alustasarja ja vanteet on vaihdettu.

– Ulkomuodosta melkein kaikki mahdollinen on laitettu uusiksi. Ne on otettu irti ja muokattu tai vaihdettu parempaan.

Itse asiassa autoa on vaikea edes tunnistaa Nissaniksi, sillä siitä kertovat merkit on otettu pois niin etu- kuin takapuolelta.

– Tapahtumissa jotkut saattavat yllättyä, kun kerron, että auto on Nissan, Jokivarsi nauraa.

Tapahtumilla Jokivarsi tarkoittaa eri puolilla Suomea järjestettäviä näyttelyitä ja messuja, joissa autoharrastajat esittelevät omaa kädenjälkeään. Viimeisen vuoden aikana Skyline on ollut esillä viidessä tapahtumassa. Viimeksi Jokivarren auto oli esillä American Car Showssa Helsingissä.

Vaikka kyseessä on erityisesti amerikkalaisiin autoihin keskittynyt näyttely, on tapahtumassa myös omat osionsa niin Tuning, MC Heaven kuin Motorsport -ajoneuvoillekin.

– Olen tapahtumissa aina itse kertomassa auton yksityiskohdista. Osa autoa katsomaan tulevista saattaa yllättyä, kun he tajuavat, että rakentaja onkin nainen.

Oman autonsa muotoilua Jokivarsi kutsuu ”kliiniksi race vip -tyyliksi”. Salla Jokivarrelle itselleen tärkeintä auton rakentamisessa on, että kaikessa näkyy oma kädenjälki. Viime vuosina autopuolella on hänen mukaansa yleistynyt tuunaustapa, jossa asiat hoidetaan puhtaalla rahalla.

– Se on sellaista vanteet ja alusta -meininkiä. Ostetaan ja asennutetaan ne. Tuleehan siitä tietenkin hienon näköistä, mutta onko se rakentamista?

– Omasta mielestäni on arvostettavampaa, että autoa rakennetaan itse.

Nissan Skylinea Jokivarsi on saanut rakennella Seppo Kettusen hallilla Poitin teollisuusalueella. Rahaa harrastukseen autoon on uponnut reippaasti yli 20 000 euroa. Alkuperäinen auto maksoi noin toistakymmentä tuhatta euroa ja eri osia on ostettu sitä mukaa kun oma kukkaro on antanut myöten. Suurin osa euroista on mennyt ulkokuoreen, mutta moottorikin on saanut oman osansa.

– Jos rahaa olisi enemmän, laittaisin moottoria varmasti lisää, Jokivarsi tuumii.

Tällä hetkellä lilan värinen luomus on Jokivarren käyttöautona ja se kääntääkin usein päitä Mäntyharjun kaduilla. Kylmästä talvestakin selvittiin jälkiasennetulla webastolla.

– Maalipinnan puolesta vähäsen hirvittää näin hiekkaisena kevätaikana. Mutta tykkään todella paljon ajaa sillä. Täytyy olla varovainen, tuskin sillä enää ensi talvea ajelen. Ajattelin ottaa Skylinen vain kesäkäyttöön.

