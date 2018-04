Mäntyharjun Aravatalon henkirikoksen esitutkinta valmis – siirtyy syyttäjälle tappona

Mäntyharjun Aravatalossa helmikuussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on valmis, Itä-Suomen poliisista kerrotaan. Pääepäiltynä on paikkakuntalainen vuonna 1993 syntynyt nainen, jota epäillään 52-vuotiaan miehen taposta. Nainen on kuulusteluissa tunnustanut teon.

Nainen on edelleen vangittuna ja tapaus on siirtymässä poliisilta syyttäjälle lähiviikkoina, tutkinnanjohtaja Juha Paukkunen kertoo. Teon motiivista poliisilla ei ole vielä tarkempaa kerrottavaa. Poliisi on aiemmin kertonut, että taposta epäilty nainen tunsi uhrin entuudestaan.

Tekoon liittyen aiemmin vangittuna ollut mies on edelleen vangittuna. Häntä ei epäillä itse teosta, vaan rikoksentekijän suojelemisesta. 52-vuotias mies löytyi kuolleena Liiketien varrella sijaitsevasta kerrostalosta 14.. helmikuuta.

