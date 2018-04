Mäntyharjun ST1:n korjaamo siirtyi jälleen Autofit-merkin alle

Mäntyharjun ST1-huoltoaseman autokorjaamo palasi viime viikolla 10 vuoden tauon jälkeen Autofit-korjaamoketjun alle. Autoja korjattiin perinteisellä huoltoasemalla vuosikymmenen verran Autoasi-merkin alla.

– Siirryimme pois Autoasi-ketjusta, kun Mikkelin paikallistukku loppui. Tarvitsemme tukun lähelle, jotta saamme hoidettua tiettyjä korjauksen ongelmatapauksia nopeasti, yrittäjä Veli-Pekka Partonen selvittää.

Partosen mukaan kaikki säilyy asiakkaan näkökulmasta ennallaan. Edellisen korjaamon aikana tehtyjen huoltojen takuut säilyvät ja hinnatkin pysyvät samoina. Yrittäjälle ja työntekijöille ketjuvaihdoksesta on Partosen mukaan pelkkiä hyötyjä.

– Työntekijöille annettavan koulutuksen pitäisi parantua. Kouluttajat käyvät opettamassa tiettyjä asioita paikan päällä, eikä sitä varten tarvitse aina reissata pääkaupunkiseudulle.

Koulutusta alalla todella tarvitaan, sillä autoihin liittyvä tekniikka ottaa koko ajan isoja harppauksia eteenpäin. Suurin osa asioista hoidetaankin nykyisin autoihin liitettävän tietokoneen avulla. Partosen mukaan tämä onkin isoin osatekijä asiakkaalle näkyvissä kustannuksissa.

Viime aikojen merkittävimpiä investointeja huollon puolelle on ollut ohjauskulmien säätämiseen tarkoitettu nelipyöräsuuntauslaite. Ja kuten arvata saattaa, on sekin varsin tietotekninen kone.

– Uusia merkkejä tulee lisää koko ajan ja ohjelmistot päivittyvät parin kuukauden välein. Se on pienelle korjaamolle iso investointi vuosittaisine maksuineen.

Lue lisää korjaamomuutoksista torstain Pitäjänuutisten auto- ja liikenneliitteestä! Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.