Lokit valloittavat jälleen Kurkiniemen

Mäntyharjun Kurkilahden, tai tuttavallisemmin Asemanlammen, ympäristö sai viime viikolla takaisin tutut paluumuuttajat, lokit. Viime vuosina lokkien määrä alueella on kasvanut ja pesintäpaikkoja löytyy ympäri lahtea, jopa läheisten talojen katoilta.

Satoihin yksilöihin nouseva yhdyskunta pitää melkoista ääntä ja aiheuttaa myös hygieniaongelmia jätöksillään. Poikasten synnyttyä linnut voivat olla myös aggressiviisia ohikulkijoita kohtaan.

Kurkiniemen kesäravintolaa pyörittävä Toni Maczulskij on ollut todistamassa lokkien määrän kasvua.

– Joka kevät on tämä sama ongelma. Paikat ovat likaisia ja lokit ovat aggressiivisia. Ja niitä on todella paljon.

Maczulskij korostaa, että hänen mielestään lokeillekin on paikka lahden ympäristössä, mutta lintujen määrät ovat karanneet liiallisuuksiin.

– Jotainhan tälle tarvitsisi tehdä.

