Taksiluvat vapautuvat – kuitti kuuluu kauppaan jatkossakin

Taksilain uudistumisen ympärille on maalailtu uhkakuvia villeistä taksimarkkinoista, joilla epämääräiset kuskit huijaavat väsähtäneitä jalankulkijoita.

Heinäkuun alussa taksiluvan saaminen helpottuu, mutta ei lupa vieläkään irtoa yhdellä puhelinsoitolla kenelle tahansa.

Jatkossakin liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta haetaan ammattiajolupa ja liikennelupa, minkä lisäksi taksiautoilijan on oltava ennakkoperintärekisterissä nykyiseen tapaan.

– Ammattiajoluvan saamiseksi on edelleen suoritettava ajotutkinto. Tietääkseni uudessa tutkinnossa vaaditaan ainakin suomen kielen taitoa ja korostetaan erityisryhmien palvelutaitoja, sanoo Mäntyharjun taksiautoilijoiden sihteeri Reijo Volanen.

Yrittäjäkoulutusta ei enää tarvita ja yhdellä liikenneluvalla voi ottaa käyttöön useita takseja.

Siitä, kallistuuko taksilla matkustaminen, ei ole vielä varmuutta.

– Ruotsissa tuli aluksi mukaan niin sanottua ryöstöhinnoittelua, mutta vapaa markkinatalous on lopulta se, joka asettaa hinnat.

Volanen epäilee, että harmaan talouden harjoittajat saavat lisäpontta lakiuudistuksesta, mutta toisaalta taksiin voi istahtaa turvallisin mielin jatkossakin, kunhan kiinnittää huomionsa muutamaan seikkaan.

Istuupa autoon Mäntyharjulla, Sodankylässä tai Helsingissä, on matkan hintatiedot oltava autossa selkeästi näkyvillä, samoin auton omistavan taksiyrittäjän ja auton kuljettajan nimet.

– Ja kuitti pitää saada myös, muistuttaa Volanen.

Lue koko juttu ja muita juttuja Pitäjänuutisten liikenneliitteestä tästä linkistä.