Käyntikortti on jo nuhjuinen – Vihannantiellä väistellään kuoppia

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi viime viikolla kuhmolaisesta maidontuottajasta, joka joutui kaatamaan päivän maidot lietealtaaseen, koska maitoauto ei päässyt pihaan tien surkean kunnon takia.

Tilanne on tienkäyttäjille tuttu ympäri maan. Se että haja-asutusalueilla tiet ovat usein heikossa hapessa, ei ole uutinen kenellekään, mutta viime aikoina myös päätieverkon kunto on rapistunut niin, että jopa moottoriteillä saa väistellä ajoittain reikiä.

Korjausvelka on sana, jonka tietävät niin tienkäyttäjät, teiden ylläpitäjät kuin määrärahoista päättävätkin. Korjausvelkaa lasketaan olevan väyläverkolla 2,5 miljardia euroa. Viime kesänä Liikennevirasto tiedotti korjausvelan kasvun pysähtyneen. Mäntyharjun ja Pertunmaan teillä se ei ainakaan vielä ole näkynyt mitenkään.

Mäntyharjun Palvelutaksin yrittäjä Seppo Kettunen toteaa tiestön olevan todella huonossa kunnossa.

– Esimerkiksi Vihantasalmentie on uusin väylä Mäntyharjulla ja se on surkea. Monet sivutiet ovat kanssa todella huonoja.

Kettunen pohtii, tehdäänkö tiet nykyään huonommin kuin ennen vanhaan.

– Onkohan kerrosta ohennettu vai jollain muulla tavoin haluttu säästää?

Päättyneen talven tienpitoa on myös moitittu, auraukset tuntuivat kestävän joskus luvattoman pitkään. Kettunen kuitenkin ymmärtää auraajien ja hiekoittajien ongelmat.

– Sääolot vaihtelevat talvisin niin nopeasti, ettei niihin nykyresursseilla mitenkään ehti heti reagoida. Se on vaan silloin ajeltava tieolojen mukaan.

Toinen kokenut ammattikuljettaja Veijo Pulkka on on Kettustakin suorapuheisempi.

– Kyllä tiet ovat niin heikossa kunnossa ja talvikunnossapitokin oli surkeaa.

Pulkan mukaan osa Mäntyharjun sivuteistä tosin oli talven aikana paremmassa kuosissa.

– Tienpitäjästähän se on paljon kiinni.

Surkeimmasta päästä on Pulkan mukaan Valtolantie, josta Pitäjänuutisiin on tullut muutenkin moitteita.

– Valtolantiehän on ajoittain melkein ollut poikki, hän hämmästelee.

Pulkan taksiautot ovat kärsineet jo useita rengas- ja iskunvaimenninrikkoja tieolojen takia. Pulkka haikaileekin aikaa korvausvaatimusten tekemiselle ely-keskuksen suuntaan.

Veijo Pulkka epäilee, ettei viimeaikaisilla liikenneministereillä Anu Vehviläisellä ja Anne Bernerillä ole kokonaiskäsitystä tiestön nykytilasta. Hän kuitenkin myöntää, että Joensuun suunnalla, Vehviläisen kotiseudulla, tiet ovat oikeinkin hyvässä kunnossa.

– Pohjat pettävät monella tiellä ja valtateilläkin on ongelmia. Jos Viitostielläkin on reikä, kestää sen paikkaaminen kohtuuttoman pitkään.

Pulkan mielestä valtiolla kyllä rahaa riittää, mutta sitä ei nyt haluta kohdistaa liikenneolojen parantamiseen.

– Ongelmat vain kertautuvat ja se tulee koko ajan kalliimmaksi. Eipä se autokantakaan täällä uudistu, kukapa näille teille viitsii uutta autoa hankkia. Kyllä tässä tulee vanhaa TVH:ta (tie- ja vesirakennushallitus) ikävä.

Aluevastaava Keijo Turkki ely-keskuksesta myöntää ongelmia olevan, mutta ely-keskuksenkin toimet ovat kiinni siitä, miten ylempää saadaan rahaa käyttöön.

– Onhan se Jaalantie esimerkiksi todellakin kunnostuksen tarpeessa, Turkki harmittelee.

Vastikään ely-keskus tiedotti Mäntyharjun kunnalle, ettei kyseiselle tielle ole lähivuosina suurempaa korjausta tulossa.

Jaalantien kohdalla peruste korjaamattomuuteen oli muun muassa tien vähäinen käyttö. Siihen tuskin voi vedota Vihantasalmentien kohdalla.

– Vihannantie on Mäntyharjun käyntikortti. Sitä kautta tullaan tänne etelän suunnasta ja suurin osa kesäasukkaista ja esimerkiksi Taidekeskus Salmelassa kävijöistä tulee sitä pitkin. Kyllä sen pitää olla kunnossa, vaatii kunnanvaltuutettu Jani Paasonen (sit).

Lue muita juttuja Pitäjänuutisten liikenneliitteestä tästä linkistä.