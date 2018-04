Kiekko liitää nyt kaikkialla

Vain yksi kiekko riittää, ja tietysti säähän soveltuvat vaatteet.

Frisbeegolf on liikuntalaji, jonka pariin kynnys on matala. Siinä, sekä varusteiden edullisuudessa, piilee myös salaisuu lajin harrastajamäärän kasvulle.

Ensimmäinen frisbeegolf-rata perustettiin Helsinkiin 1980-luvulla. Laji levisi räjähdysmäisesti vuosina 2005-2010. Pertunmaa sai oman, yhdeksän väylän radan reilu vuosi sitten Kuorttiin.

– Tämä on aloittelijalle oikein mukava, tyypillinen mäntymetsärata, jossa on sopivasti korkeuseroja, luonnehtii Tapio Virnes Joroisista.

Virnes on nähnyt radan jos toisenkin sekä Suomessa että ulkomailla, sillä frisbeegolf on hänelle työtä. Hän opettaa sitä Joroisten lukiossa, josta viime syksynä tuli Suomen ensimmäinen ja ainoa frisbeegolf-lukio.

Viime viikolla Virnes oli opettamassa frisbeegolfia pertunmaalaisille nuorille Kuortin radalla.

Joroisten lukio kiertää yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa innostamassa nuoria liikkumaan.

Yläkouluikäisiä kannustetaan hyödyntämään erityisesti frisbeegolf-ratoja, joita on nyt ympäri Suomea pienemmilläkin paikkakunnilla.

Esimerkiksi alle 5 000 asukkaan Joroisissa ratoja on useita ja kunnasta löytyy myös Suomen pisin, 36 korin frisbeegolf-rata.

Tiistaina 24. huhtikuuta kiertueen frisbeegolf-tapahtuma on Mäntyharjulla.

