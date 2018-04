Lisää löylyä hirsille – Kirkonlahden saunavanhus kunnostetaan lähelle alkuperäistä asuaan

Tässä saunassa on saunottu ainakin 1940-luvulta alkaen, todennäköisesti jo 1900-luvun alkuvuosina.

Viime vuosisadan alkupuolelta ovat peräisin ainakin hirret, mutta muuten rakennuksen historia on hämärän peitossa.

Nurhosen kauppiasperheen haltuun sauna tuli 1940-luvun puolivälissä. Kiinteistökauppaan kuului tuolloin myös Kirkkotien varrella oleva talo, entinen kauppa, joka nyt on jälkipolvien kesäpaikkana.

Tänä kesänä löylynheittoon tulee tauko, mutta syksyllä jatketaan taas. Silloin tosin alkuperäisestä saunasta on jäljellä vain seinähirsiä.

Peruskorjauksessa sauna saa uudet perustukset, kiukaan, ikkunat, piipun ja lauteet.

Saunan perustukset olivat kostuneet Pyhäveden laineista. Veden lisäksi ovat saunaa heilutelleet jäät.

Rakennus on niin lähellä rantaviivaa, ettei uuden rakentamiseen olisi tälle paikalle saatu lupaakaan.

– Senkin takia vanhan kunnostaminen kannattaa, sanoo entisöijä Panu Martiskainen.

– Ja koska me haluamme kunnostaa, korostaa saunan omistajista Seerit Sundell-Huhtala.

