Woikoski ajoi tuotantoaan alas – viranomaisten toiminta saa kritiikkiä

Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla sijaitsevan kaasuyhtiö Oy Woikoski Ab:n tuotanto on osin keskeytyksissä Kinnin kemikaalionnettomuuden päästöjen vuoksi.

Yhtiön pääpaikka, eli Voikoski sijaitsee vajaan 10 kilometrin päässä Kinnistä ja Yhtiö tuottaa kaasuja teollisuuden lisäksi myös lääkekäyttöön ja käyttää yhtenä raaka-aineenaan Voikosken läpi virtaavaa vettä. Yhtiön toimitusjohtaja Clas Palmberg sanoo, että muun muassa ilokaasun ja asetyleenin tuotanto on keskeytetty turvallisuussyistä. Lisäksi yhtiö on keskeyttänyt kaasupullojen katsastamisen, jossa käytetään Sarkavedestä tulevaa vettä.

– Kaikki vedenkäyttö on tällä hetkellä lopetettu. Edes astianpesukoneet eivät pyöri, Palmberg kertoo.

Voikosken vedestä mitattiin Palmbergin mukaan viime viikolla MTBE-kemikaalin pitoisuudeksi 200 mikrogrammaa kiloa kohden.

– Vedessä pitoisuus on melko pieni, mutta jos vastaava määrä olisi meidän kaasuissamme, niin se olisi hengenvaarallista. Keskeytimme tuotannon siis varotoimenpiteenä, sillä olemme myös lääketehdas, Palmberg selvittää.

Toimitusjohtajan mielestä viranomaisten tiedottamisessa onnettomuuden jälkeisinä päivinä olisi ollut parantamisen varaa. Palmbergin mukaan Etelä-Savon ely-keskus oli yhteydessä yhtiöön ensimmäisen kerran 13. toukokuuta, eli vajaan viikon päästä onnettomuudesta.

– Ensimmäiset onnettomuuden vaikutuksista saadut tiedot olivat täysin harhaanjohtavia. Aluksi kerrottiin, että vaikutuksia olisi korkeintaan lähilampiin.

Palmberg myös harmittelee, etteivät viranomaiset ottaneet yhtiöön yhteyttä kemikaalipäästöjen siivoamisessa. Kaasuyhtiöllä olisi saattanut olla keinoja MTBE:n leviämisen estämisessä.

– MTBE jäätyy -100 asteessa ja meillä on käytettävissä huomattavasti kylmempiäkin nesteitä, kuten nestemäistä typpeä. Sillä olisi voinut eliminoimaan ainakin räjähdysvaara. On myös olemassa mahdollisuus, että sillä oltaisiin voitu myös jäädyttää leviämässä ollut aine, Palmberg kertoo.

Woikosken tuotannon pysähtymisestä kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.

