Arvostusta kouluruualle: Pertunmaalla avattiin Perunapalatsi

Tästä lähtien Pertunmaan yhtenäiskoulun oppilaat ruokailevat kouluravintola Perunapalatsissa. Kymmenisen vuotta käytössä ollut koulukeskuksen ruokala vihittiin ravintolaksi juhlavin menoin viime tiistaina.

Tervetulosanat lausui oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Topi Toivonen. Hän muistutti suomalaisen kouluruokailun hienoudesta yleisesti ja kiitti oman koulunsa keittiötä.

– Oppilailta on kyselty, millaista ruoka on ja mitä haluttaisiin syödä. Parannusta on todella tapahtunut minunkin kouluaikana, yhdeksättä luokkaa käyvä Toivonen sanoi ja pohti, että kenties kehitettävää vielä löytyy, mutta hyvin ovat asiat jo nyt.

Jokainen luokka oli saanut ehdottaa ravintolalle nimeä ja valinta tehtiin äänestämällä. Äänestystulos oli salaisuus aina vihkijäistilaisuuden julkistamishetkeen saakka.

– Nimi on hauska ja huumorintajuinen ja sopii hyvin siihen iloon, jota me haluamme ruuan kautta levittää teille, totesi keittäjäemäntä Minna Komppa ravintolan henkilökunnan tervehdyspuheessa.

Muutoksen taustalla on Kompan mukaan tavoite vaikuttaa kouluruokailun mielikuviin sekä edistää kouluruokailun tapakasvatustyötä. Ravintola tuonee mieleen jotakin hieman arvokkaampaa ja miellyttävämpää kuin ruokala. Vastaava muutos tehtiin Mäntyharjun yhtenäiskoululla syksyllä 2015.

Hankkeen moottorina Pertunmaalla toimi oppilaista, opettajista ja keittiön henkilökunnasta koostuva kouluruokailutyöryhmä, joka on panostanut kouluruuan kehittämiseen laajemminkin.

– Viime vuosina on kerätty paljon palautetta ja kehitetty sen mukaan, panostettu ruokien makuun sekä esimerkiksi ulkonäköön ja väreihin, kertoi työryhmän opettajajäsen Pirkko Kuisma.

