Sarkaveden asukkailla ristiriitaisia tuntemuksia onnettomuudesta – mökkejä vuokraava pelkää maineen puolesta

Mäntyharjun Sarkaveden kapeimman kohdan, eli Kalliosalmen kupeessa asuva Joni Roitto ei ole juurikaan huolissaan. Ei, vaikka koti- ja mökkipaikalta matkaa Kinnin kemikaalionnettomuuspaikalle on ainoastaan viisi kilometriä. Kaiken lisäksi vesistössä etenevä kemikaalimäärä virtaa kohti etelää juuri Roiton mökkilaiturin edustalta.

– Ihan normaali keväinen meininki tässä järven rannassa on menossa. En ole tässä mitään hajuja haistanut, Roitto sanoo.

Roitto on seurannut onnettomuuden jälkeistä uutisointia tarkasti alkuhetkistä lähtien. Hänen mielestään asiaa on osin liioiteltu tiedotusvälineissä.

– Onhan tästä kirjoiteltu kaikenlaista. Vähän siellä on liioittelua myös mukana jutuissa. En ole kovin huolissani tilanteesta. Ihan normaalisti meinasin rantasaunassa saunoa, Roitto tiivistää.

Sarkaveden rannalla mökkeilevä ja vapaa-ajan asuntoja vuokraava Timo Mouhu kuuluu sen sijaan huolestuumpien asukkaiden huolestuneiden joukkoon. Mouhu tosin kertoo saunoneensa ja uineensa Sarkavedessä viime aikoina normaalisti.

– Tottakai olen huolestunut tilanteesta. Olen käynyt seuraamassa ja vahtimassa tilannetta aktiivisesti enkä ole ainakaan vielä havainnut mitään normaalista poikkeavaa.

– Olen myös juonut vettä joka kerta, eikä siinä ole ollut mitään erikoista makua. Kipeäksi en ole myöskään tullut, Mouhu naurahtaa.

Mouhulla on mökkinsä vieressä myös 120 metriä syvä porakaivo. Alueella näytteitä ottava Ramboll tutki kaivon, eikä vedestä ole Mouhun tietojen mukaan löytynyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Mouhu on mökinvuokraajana huolissaan järven tilan lisäksi myös alueen maineesta.

– Pari asiakasta otti mökkinsä muualta, kun he kuulivat onnettomuudesta. Tähän asti vedet ovat olleet täällä päin tunnetusti puhtaita. Aika näyttää mitä tälle maineelle käy.

