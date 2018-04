Nilkko avaa panimokaupan ja baarin Askeleen entiselle kenkatehtaalle

Historiallinen Askeleen entinen kenkätehdas saa jälleen uutta eloa, kun mäntyharjulaispanimo Nilkko Brewing avaa rakennukseen oman myymälänsä.

Nilkon Iiro Heikkilä kertoo, että 11. toukokuuta avattavan myymälän valikoimista löytyy omien panimotuotteiden lisäksi aluksi paikallisten lähituottajien, Vierulan- ja Aliinin tilan herkkuja.

– Mäntyharjulaisten asiakkaiden lisäksi myymällä on suunnattu kesäasukkaille, jotka voivat hakea myymälästä viemisiä mökeille, Heikkilä sanoo.

Uuden myymälän mahdollistaa vuodenvaihteessa voimaan astunut uusi alkoholilaki. Se antoi alle puoli miljoonaa litraa tuottaville pienpanimoille ulosmyyntioikeuden aina 12-prosenttisiin tuotteisiin saakka. Nilkon myymälän oluet vaihtelevat tällä hetkellä 4,3 ja 6,4 prosentin välillä.

– Ulosmyynti on kello 21 asti ja meille on myös hieno mahdollisuus saapua kesällä myös veneelläkin. Meillä kaikilla töihin tuleminen onnistuu töihin tuleminen vesiteitse, joka on harvinaista monessa työpaikassa, Nilkko Brewingin osakas Antti Väisänen lisää.

Tiloissa tehdään parasta aikaa remonttia puodin lisäksi myös pienelle baarille. Nilkon suunnitelmissa on avata tiloihin amerikkalaistyylinen taproom, joita löytyy maailmalta pienten panimojen yhteydestä. Panimon edessä olevalle tilalle tulee myös 10-paikkainen kesäterassi. Hanasta tarjoillaan panimon perusoluiden lisäksi erikoisempiakin yksittäiseriä.

– Taproomin tarkoitus on olla ajanviettopaikka, jonne voi tulla koko perheen voimin. Se ei ole siis mikään perinteinen pubi. Haluamme luoda viihtyisän ympäristön tehdä ostoksia ja tutustua kenkätehtaan kauniiseen miljööhön, Iiro Heikkilä kuvaa.

– Myymälä ja baari tukevat toinen toisiaan, sillä asiakas voi ostaa hanasta maistiaiset oluista, hän lisää.

