Kansallinen VeteraanipÃ¤ivÃ¤ perjantaina – veteraanien joukko pienenee

Sotiemme veteraaneja ja rintamalottia oli Pertunmaalla vielä 12, kun heidät nimettiin Kunnia-Pertuiksi viime vuoden Pertun Päivillä. Vajaan vuoden aikana joukosta on poistunut kolmannes eli kaksi veteraania ja kaksi lottaa.

Viime vuoden puolella kuolivat Toini Mattila, 97, ja Tauno Ruponen, 98.

Pertunmaan Kaupinkylästä syntyisin ollut Mattila toimi ilmavalvontalottana Jatkosodassa ensin Pertunmaalla ja syyskuusta 1941 kesäkuuhun 1942 Karjalan Kannaksella muun muassa Terijoella ja Uudellakirkolla.

Toini Mattila avioitui maatilan emännäksi Vedenpäähän ja osallistui aktiivisesti Rintamaveteraanien naisjaoston toimintaan. Hän oli taitava käsityöläinen ja teki muun muassa useita isokokoisia ryijyjä.

Kannaksen Vuoksenrannasta kotoisin ollut Ruponen oli Talvisodassa kiväärimiehenä Virolahden saaristossa. Jatkosodan taisteluihin hän osallistui Kannaksella.

Tauno Ruponen oli myös sotainvalidi, sillä hän haavoittui sirpaleista reiteen ja yläselkään Kaukolassa elokuussa 1941. Hän kotiutui Jatkosodasta alikersanttina ja toimi maanviljelijänä Lihavanpäässä.

Alkuvuodesta menehtyivät Maire Pekkonen, 94, ja Paavo Paasonen, 98.

Pekkonen toimi muonituslottana kotipitäjässään Vuoksenrannassa vuosina 1939, -41 ja -42. Pertunmaalle perhe muutti 1946.

Hyvänä laulajana Maire Pekkonen oli mukana veteraanilaulajissa ja kirkkokuorossa. Hän osallistui Rintamaveteraanien sekä Lihavanpään maa- ja kotitalousnaisten toimintaan viimeiseen asti.

Paavo Paasonen osallistui Talvisotaan Kannaksella, Jatkosotaan Kiestingin ja Sallan suunnalla ja vielä Lapin sotaan joukkueenjohtajana muun muassa Rovaniemellä ja Sodankylässä. Hän kotiutui Pertunmaalle kersanttina loppuvuodesta 1944 ja yleni reservissä ylikersantiksi.

Kansallista Veteraanipäivää vietetään perjantaina 27. huhtikuuta.

Mäntyharjussa on lipunnosto Veteraanipuistossa kello 9 ja seppeleenlasku sankarihaudalla 10. Korsumuseo on avoinna yleisölle kello 9-12.

Pertunmaalla on seppeltenlasku sankarihaudoille alkaen kello 10.45.

Lue lisää torstain 26. huhtikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.