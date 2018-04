Seudun asukkaat: Pekkolanlampi kaipaa kunnostusta

Mäntyharjun Pekkolanlammen alueen asukkaat toivovat kunnalta Pekkolanlammen kunnostamista.

Asiasta jätetyssä kuntalaisaloitteessa mainitaan, että keskellä asutusaluetta sijaitseva lampi haisee erittäin pahalle ja että se on pahasti rehevöitynyt.

Asukkaat esittävät lammen ruoppausta ja muistuttavat, että lammella on maisema-arvoa kunnan näkyvyyden kannalta.

He toteavat, että lammen asemanpuoleinen ranta on melkein kasvanut umpeen. Lammen uimarannasta nousee mutaa ja muualla lammessa uiminen on mahdotonta mudan ja kasvillisuuden takia.

Tekninen johtaja Tapio Montonen puoltaa asian selvittämistä.