Kantaesitys Pertunmaalla: Rakkautta rypyillä ja ilman

Vienollako poikaystävä? Sen täytyy olla harhaa!

Näin tuumaa Vienon vävymies Pertti näytelmässä Rypytön rakkaus, joka saa ensi-iltansa Pertunmaan nuorisotalolla lauantaina.

Pertin mukaan Vieno-anoppi on vanha kompostikasa ja huuhkaja, mutta nyt näyttää siltä, että ”Vanha varis on alkanut pesäntekopuuhiin”.

Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittamassa näytelmässä kysytään, onko vanhoillakin oikeus poika- tai tyttöystävään, tai rakkauteen.

– Jokainen meistä haluaa tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin olemme, ikään ja sukupuoleen katsomatta, kertoo Puustinen-Kiljunen.

Rypytön rakkaus on itsenäinen jatko-osa Rollaattorikapinalle, joka Pertunmaalla nähtiin kaksi vuotta sitten. Osa rooleista on samoja ja tapahtumapaikkoina ovat edelleen Lepolehdon ja Ruskarinteen vanhainkodit.

– Vanhusten rakkaus on vaiettu aihe, eikä vanhuksista ole juuri muutenkaan näytelmiä tehty, selittää Ritva Argillander näytelmien suosiota.

– Tekstit ovat tuoreita. Tanja poimii henkilöitä elävästä elämästä ja tekee niistä karikatyyrejä, hän jatkaa.

Lue lisää torstain 26. huhtikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.