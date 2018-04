Katutaide tulee MÃ¤ntyharjuun – nuoret peittÃ¤vÃ¤t betonia vÃ¤reihin

Mäntyharjun kunnantalon ympäristö saa väriä pintaansa kahden viikon päästä alkavassa katutaiteen työpajassa.

Rapistunutta betonia ryhtyy värittämään seinämaalauksistaan kuntalaisille tuttu kuvataiteilija Essi Ruuskanen, jolla on apunaan nuorisoa.

Katutaiteen kohteena on autoliikenteeltä suljettu luiska ylätasanteelta Koulutielle, sekä sen alla olevat pilarit ja muut kantavat rakenteet.

– Kyse ei ole graffitista, vaan käytämme sapluunoita, eli mallipohjia, täsmensi Ruuskanen viime perjantaina lukiolla.

Viime viikolla mukaan katutaidepajaan lupautui ainakin kahdeksan nuorta yhtenäiskoulun yläluokilta.

Ruuskasen ainoa vaatimus nuorille olikin juuri sitoutuminen.

– Jos aloitetaan, tehdään loppuun saakka. Mutta ei tarvitse osata maalata, me opetamme, lupasi Ruuskanen lukion oppilaille perjantaina.

