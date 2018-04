Veden jakelu jatkuu SarkavedellÃ¤ – menekki vÃ¤hÃ¤istÃ¤

Mäntyharjun palomiesten yhdistyksen jäsenet päivystävät vuoroillaan edelleen Mouhuntiellä vesisäiliöiden luona. Etelä-Savon pelastuslaitos on tuonut paikalle kaksi talousvesisäiliötä, joissa on yhteensä noin 3000 litraa vettä.

Vedenjakelun oli määrä loppua sunnuntaina, mutta sitä jatketaan ainakin kuluvan viikon loppuun kello 16-18. Vettä, jossa on MTBE:n hajua, ei tule ely-keskuksen ohjeiden mukaan käyttää talousvetenä.

Vesikatastrofista ei vesipisteellä ole ollut havaintoa, ainakaan maanantaina päivystäneellä Joona Riittisellä.

– Tietääkseni tästä on haettu vettä viikon aikana yhden kerran. Joku mökkiläinen nouti 20 litraa.

Jakeluun on hankittu talkoolaisia avuksi hygieniasyistä. Jos tankit olisivat vapaasti käytettävissä, on epäilty, että joku voisi liata desinfioidut tankit ja letkut.

