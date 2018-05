Torikahvila Kaksâ€™ Muijaa sai lentÃ¤vÃ¤n lÃ¤hdÃ¶n

Pertunmaan uudet torikahvilayrittäjät Jaana Konttinen ja Tiina Tyyskä saivat nauttia maanantaina avajaispäivänä yrittäjän kiireestä. Ovi kävi aika ajoin niin vilkkaasti, että vielä iltapäivälläkään ei kaksikko ollut ehtinyt itse syödä mitään.

– Vauhdikkaasti on lähtenyt päivä käyntiin, kiirettä on pitänyt, mutta positiivisella tavalla. Sama kun jatkuisi koko kesän. Mukavaa on, tätä on odotettu hieman toista vuotta ja nyt se on sitten totta.

Kunta saneerasi kevään aikana kahvilarakennusta uuteen uskoon ja nyt sisätilat ovat huomattavasti aiempaa avarammat. Myös ulkoterassia on laitettu uusiksi.

Konttinen ja Tyyskä ovat sisustaneet paikan itse. Tarjottava valikoima on kasvanut niin ruoka- kuin juomapuolellakin. Nyt on tarjolla muun muassa mietoja alkoholijuomia oluista viineihin.

– Ohjelmaakin on tulossa. Ja jäätelökioski, kunhan saamme kuljetettua sen tänne.

Parivaljakon idea kahvilanpidosta alkoi itää toista vuotta sitten lenkkireissulla.

– Puhuttiin paljon, että olisi kiva kahvilaa pitää. Mentiin tästä torikahvilan ohi lenkillä ja katsottiin, että voi kun tuohon pääsisi. Sitten jäätiin odottamaan vaan tarjouskilpailua.

Torikahvila Kaks’ Muijaa on osa Pertunmaan torin elävöittämistä. Kunta haluaa saada torille sekä myyjiä että toimintaa aiempaa reilusti enemmän.

