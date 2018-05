Rantareitti kuuluu kunnostettavista kiireellisimpiin

Mäntyharjulla ryhdytään suunnittelemaan taajama-alueen katujen kunnostamista.

Toteuttamisesta ei ole vielä virallista päätöstä, mutta ensimmäisessä vaiheessa kohteina olisivat Rantatie, Kiiskintie, Hassunpekontie, Kolmihaarantie, Nokiantie sekä kevyen liikenteen väylistä rantareitti.

Kaikissa kohteissa huomioidaan samalla vesihuollon tarpeet, sillä ongelmia on todettu hulevesien käsittelyssä ja katujen kuivatuksessa.

Kuluva vuosi varataan suunnittelulle, ja mahdolliset katusuunnitelmat olisivat alustavan tiedon mukaan nähtävillä lokakuussa.

Vuosille 2019-2021 katujen saneeraamiseen on varattu määrärahoja 250 000 euroa vuosittain.

Katujen saneerauksen tueksi kunnassa on valmisteilla ensimmäinen, järjestelmällinen saneerausohjelma.

Sen pohjana on Carement Oy:n viime vuonna tekemä kuntotutkimus. Tutkimustulosten mukaan kunnan väylistä erittäin huonokuntoisia on 7 prosenttia, huonokuntoisia 14 prosenttia ja tyydyttävässä kunnossa olevia 12 prosenttia.

Loput ovat vauriotiheyden mukaan joko hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa, mutta myös näillä kaduilla on paikoin lyhyitä, huomattavia vauriojaksoja.

Lue lisää torstain 3. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.