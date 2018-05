Aikaa sunnuntaihin saakka: Vielä ehtii keksiä kesäpestin

Mäntyharjun kunta on rohkaissut nuoria työllistämään itsensä tänä kesänä.

Paras kesätyö ikinä-kilpailussa on 15-17 -vuotiaita nuoria kannustettu keksimään idea sellaisesta kesätyöstä, joka edistäisi mäntyharjulaisten ja kesävieraiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Nuoren tulee toteuttaa ideansa itse, mutta tukea työpaikan luomiseen on luvassa nuorisotoimelta.

Ideoista valitaan kaksi parasta ja valituille palkan maksaa Mäntyharjun kunta. Työn kesto on kaksi viikkoa.

Paras kesätyö ikinä-kilpailu päättyi maanantaina, mutta kunta päätti jatkaa kilpailuaikaa sunnuntaihin 13. toukokuuta saakka.

– Monilla on jo tässä vaiheessa kevättä kesätyöpaikka, joten jatkossa kilpailu voisikin olla aikaisemmin. Kilpailu on toimiva idea, kunhan sen saa vietyä läpi nuorille, uskoo yksilövalmentaja Christian Juhola.

Mäntyharju palkkaa tänä vuonna neljätoista 15-17-vuotiasta nuorta kesätöihin eri yksikköihinsä. Jokaisen nuoren työjakso on kolmen viikon mittainen.

Avoimiin paikkoihin riitti kiinnostusta, sillä yhteensä 42 hakijaa jätti hakemuksen määräaikaan mennessä.

Nuorten yrittäjyys ja unelmien toteuttaminen ovat esillä myös keskiviikkona lukiolla järjestettävässä Teesse-tapahtumassa.

Sen tuottaa asiantuntijayritys Zestmark, joka sparraa nuoria ottamaan vastuuta omasta elämästään. Se kertoo tarjoavansa alle 30-vuotiaille inspiraatiota ja työkaluja itsensä työllistämiseen sekä yrittäjyyshaaveiden toteuttamiseen.

Lue lisää keskiviikon 9. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.