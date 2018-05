Freston paikalle tulee uusi ravintola – Reissuravintola avaa perjantaina

Jännittää, mutta samalla olo on äärimmäisen innostunut. Näin yrittäjäpariskunta Aila ja Heikki Alanko summaavat tunnelmiaan tuoreina mäntyharjulaisina ravintolayrittäjinä. Alankojen uusi ravintola-kahvila Reissuravintola avaa ovensa entisen Freston paikalla Mäntyharjun ydinkeskustassa perjantaina.

Yrittäminen ei ole Alangoille suinkaan uusi juttu, vaan moni tuntee heidät Mikkelin Ristiinassa sijaitsevan Löydön kartanon isäntäpariskuntana.

– Huomasimme uutisista, että Mäntyharjulla on tarjolla vapaat ravintolatilat ja päätimme tarttua tilaisuuteen, Aila Alanko kertoo.

Uusi Reissuravintola tarjoaa kahvilapalvelujen lisäksi myös lounasta ja a la-carte annoksia. Lounaalla on Alankojen mukaan tarjolla ”perusruokaa uusilla twisteillä” ja listalta löytyy pihvien lisäksi esimerkiksi muikkuja sekä kasvisruokaa. Sunnuntaisin tarjolla on bistrotyyppinen, laadukkaampi lounas.

Pikaruuan ystäville listoilta löytyy edelleen myös hampurilaisia, mutta ilman erillistä ketjumerkkiä. Ravintolan takaosasta löytyvä kabinettitila on varattavissa yksityistilaisuuksia, juhlia ja kokouksia varten.

– Tavoitteenamme on tietenkin tyytyväiset asiakkaat. Asiakkaiden palautetta pitää myös kuunnella nöyrästi, Aila Alanko summaa.

