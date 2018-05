NÃ¤yttely auki lauantaihin: Opistolaiset esittelevÃ¤t osaamistaan

Mäntyharjun kansalaisopiston opiskelijat esittelevät osaamistaan kevätnäyttelyssä, joka avautui Iso-Pappilassa tiistaina.

Perjantaihin asti käsitöiden näyttely on avoinna kello 13-19. Oppilastöiden lisäksi on päivittäin musiikkituokioita.

Tänään keskiviikkona esiintyvät kello 17 alkaen Antti Äärimaan johdolla kuorot Pioni ja Laulu-Sepot sekä yksinlaulajia.

Torstaina iltapäivällä esiintyy Mervi Multamäen, Ilkka Matikan ja Erik Liljeströmin oppilaita ja lauluryhmiä.

Perjantaina vuorossa on Mika Mattilan matinea Lasse Mårtenssonin lauluista, sekä huuliharpistien ja kirjoituspiirin yhteinen ohjelma.

Näyttely suljetaan lauantaina. Iltapäivällä esiintyvät lauluyhtye Nooni Mervi Multamäen johdolla sekä viimeisenä Jari Korpisen ohjaama harmonikkayhtye.

Tänä lukuvuonna kansalaisopisto on tarjonnut opetusta noin 180:ssa ryhmässä. Kursseja on ollut musiikin ja kädentaitojen lisäksi muun muassa kielten, kasvatuksen, yhteiskunnan, terveyden ja liikunnan aloilta. Opettajia kansalaisopistolla on ollut 70 ja opiskelijoita 1 100.

Opetusta järjestetään eri puolilla kuntaa, 20 eri rakennuksessa, minkä lisäksi kulttuuritilaisuuksia on ollut yli 70.