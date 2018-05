Niittykulman toinen kerrostalo aiotaan purkaa

Mäntyharjun asuntokannan tasapainottaminen on jatkumassa Niittykulman 2-talon purkamisella. Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin toimitusjohtaja Anne Punavaaran mukaan purkutyöt voivat olla edessä jo syksyllä.

Punavaaran mukaan Keskustien varressa Tokmannia vastapäätä olevan Niittykulman 2-talon purku on osa Keskivälin uutta kiinteistöstrategiaa. Syy purkuun on se, että vapaita asuntoja kunnassa riittää.

– Talo on huonokuntoinen, sitä on saneerattu viimeksi yli 20 vuotta sitten. Kun kunnassa on 50 tyhjää asuntoa, niin ei tätä ole järkevää ruveta kunnostamaan.

Viime syksynä purettiin Niittykulman 2 -talon vieressä ollut kerrostalo Kataja.

Niittykulman 1 –taloa kohtaan ei purkupaineita ole.

-Sitä on korjattu viimeksi nelisen vuotta sitten ja asukkaita riittää, sanoo Punavaara.

Niittykulma 2:n kohtalosta päättää kunnanhallitus. Asukkaita ei talossa enää ole.