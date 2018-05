Blaze on tällä taas!

Ex-Iron Maiden solisti Blaze Bayley ei Mäntyharjua maailmankiertueillaan väliin jätä. Toukokuun lopun keikat Ravintola Krouvissa ovat jo perinne, eikä tuosta perinteestä luovuta tänäkään vuonna.

Bayley nousee Krouvin lavalle bändinsä kanssa lauantaina 12. toukokuuta ja seuraavana päivänä eli äitienpäivänä Birminghamin suuri poika ilahduttaa yleisöä akustisella setillä.

Viikonlopun keikoilla kuultanee muun muassa parhaat palat Bayleyn maaliskuussa ilmestyneeltä viimeisimmältä albumilta Infinite Entanglement pt. III – The Redemption of William Black. Levyn myötä albumitrilogia valmistui, mutta seuraava julkaisu on jo mietteissä.

– Olen halunnut pitkään tehdä akustisen levyn. Tämän kiertueen jälkeen aloitan levyn teon, siihen tehtiin jo joitain uusia biisejä lyhyellä tauolla tammikuussa. Tarkoitus on tehdä uusia biisejä ja jotain uudelleen sovituksia vanhoista biiseistäni.