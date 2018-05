Konsertti yhdistää runoutta ja karaokea

Mäntyharjulaisille tuttu näyttelijä ja ohjaaja Tarja Pyhähuhta koki elämänsä yllätyksen ensimmäisissä karaokekilpailuissaan.

Hänet oli pyydetty tuomariksi Puula & Saimaa-karaokekilpailun finaaliin, joka järjestettiin syksyllä 2017 Mikkelissä.

– Luulin, että karaoke on sitä, että tintturassa hoilataan laivan baarissa. Mutta laulajat olivatkin tosi taitavia!

Pyhähuhdan mielestä moni karaokelaulaja ansaitsee taitojensa vuoksi artistin paikan.

Tällainen paikka avautuu nyt Mäntyharjun kansalaisopiston karaokepiirin laulajille, sillä he esiintyvät äitienpäivänä Mäntyharjun lukiolla Rakkauden rikkaus-konsertissa.

Pyhähuhta on konsertti-idean äiti ja vastaa sen visuaalisesta toteutuksesta.

Konsertissa kuullaan äitiydestä ja parisuhteesta kertovia lauluja, kuten ikivihreät Äideistä parhain, Orvokkeja äidille ja Ruusuja hopeamaljassa.

Laulujen lomassa esiintyy lausuntataiteilija Lea Suopelto Mikkelistä.

Runollinen karaokekonsertti Rakkauden rikkaus Mäntyharjun kulttuurisalissa 13.5. kello 16.