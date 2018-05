Veden käytön rajoitukset ennallaan – Veden jakelu laajeni

Etelä-Savon ely-keskus ilmoittaa laajentaneensa talousveden jakelua Kinnin kemikaalionnettomuuden vuoksi.

Talousvettä voi edelleen hakea osoitteesta Mouhuntie 647 päivittäin kello 16-18. Päivittäin vettä on haettavissa myös Orilammelta osoitteesta Voikoskentie 198 kello 8-16. Viikonloppuina vedenjakelupisteet ovat avoinna osoitteeissa Kuvalanranta 5 (kello 11-12) ja Virransalmentie 1988 (kello 14-16).

Ely-keskuksen mukaan MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä ovat alenemassa, mutta pintaveden tai rantakiinteistöjen rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä. Rajoitukset koskevat Pajulampea, Sarkaveden eteläosaa, Vuohijärveä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti. Myöskään uimista Pajulammessa ja Sarkaveden eteläosassa ei suositella. Vastaavia käyttösuosituksia ei Vuohijärven eteläosiin esitetä, sillä MTBE-pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Mitään vettä ei kuitenkaan tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy.

Ely-keskus jatkoi vesinäytteiden ottoa viime viikolla ja alueen maaperästä on otettu näytteitä. Tuloksia näistä on odotettavissa tällä viikolla.

