EU tarjoaa 800 kassillista – ehkä viimeisen kerran

Kuusi tuhatta kiloa elintarvikkeita odottaa käyttäjiään Mäntyharjun kierrätyskeskuksella. Tästä 5 000 kiloa on Mäntyharjun Työttömien yhdistyksen tilaamaa ja tuhat kiloa seurakunnan diakoniatyön.

Yhteensä se tekee noin 800 muovikassillista 400:lle noutajalle. Euroopan unioni haluaa jakaa ruokaa ensisijaisesti vähävaraisille kansalaisilleen, mutta varojaan tai niiden puutetta ei tarvitse mitenkään kierrätyskeskuksen tiskillä todistaa.

Valikoimaan sisältyy edellisvuosien tapaan kymmenen eri tuotetta.

Kannattaa olla nopea, jos haluaa koko valikoiman, sillä tuotteita ei ole jaettavissa tasamääriä kaikkiin kasseihin.

– Viimeisissä kasseissa voi olla pelkästään jauhoja. Siitäkin on kuultu nurinaa. Tänne on tultu listan kanssa, jossa lukee mitä kaikkia ruokia pitäisi olla saatavilla, kertoo Tapani Häkkinen Mäntyharjun työttömien yhdistyksestä.

Työttömien yhdistys on lopettanut ylijäämäleivän jakelun arvostelun takia, jonka se on kokenut epäasialliseksi. Nyt yhdistys lopettaa myös EU-ruuan jakelun.

– Ei meitä mikään velvoita jakamaan ruokaa. Meillä ei ole tiloja ja ruuan pakkaaminen ja jakelu sitovat 2-3 henkilöä.

Seurakunnan diakoniatyö ei voi myöskään tilata ruokaa jaettavaksi säilytystilojen ja työntekijöiden puuttuessa.

Lue lisää torstain 17. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.