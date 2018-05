Pertunmaalainen Sirkku tilaa ruuat ja lääkkeet netistä – uusi palvelu on myös mökkiläisille

Vielä puolitoista vuotta sitten pertunmaalaiselle Sirkku Salomäelle tabletti ja älypuhelin olivat lähes tuntemattomia kapistuksia. Puhelin oli puhumista varten ja sillä selvä. Nyt Salomäki pitää uudella älypuhelimellaan yhteyttä Iso-Britanniassa asuviin sukulaislapsiinsa. Whatsapp-viestipalvelun kautta meren taakse sinkoilevat niin kuvat kuin videopuhelutkin.

– Se on hieno tapa pitää yhteyttä. Mieheni on myös videopuheluilla yhteydessä Brightonissa asuviin lapsenlapsiinsa. Isoisä näkee sitä kautta yksivuotiaan lapsenlapsensa, Salomäki hymyilee.

Taidot ja luottamuksen nettimaailmaan Salomäki on hankkinut Pertunmaalla viikoittain järjestettävistä digikinkereistä. Niissä kymmenet ikäihmiset opettelevat yhdessä uusien älylaitteiden käyttöä ammattilaisen opastamana.

Kevään aikana Pertunmaalle on tullut tarjolle myös useita ikäihmisille suunnattuja digipalveluja. Kotiovelle-palveluryppään kautta kotiin tai mökille on mahdollista tilata ruokaa, lääkkeitä, päivittäistavaroita tai vaikkapa tukipalvelun, jossa luotettu henkilö käy tarkistamassa ikäihmisen voinnin. Tilaukset hoituvat nettisivujen kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Käytännössä lähetykset kerätään kyytiin ABC-liikenneasemalta ja apteekista. Määränpäähänsä tavarat toimittavat postiyrittäjät Pasi Salmikunnas ja Ilkka Ropa.

– Olen tilannut palvelusta kotiin ruokaa, lääkkeitä ja siivoustarpeita. Tämä on ehdottomasti tulevaisuutta meidän ikäisille ihmisille. Kerran viikossa kotiin tuleva lähetys helpottaa kummasti arkea, Salomäki kehuu.

Digikinkereitä ja Kotiovelle-palvelua järjestävän Linkkitiimin toimitusjohtaja Marko Torppala muistuttaa, että palvelut ovat myös mökkiläisten käytettävissä.

–Palvelu on alkutekijöissään ja sitä on tarkoitus vahvistaa kesäksi. Olemme valmiita vastaamaan myös mökkiläisten tarpeisiin laidasta laitaan. Myös maanviljelijät ovat olleet kiinnostuneita rautakaupan tavaroiden toimittamisesta, Torppala kertoo.

