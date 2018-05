Essote: Kesäasutus toi kesäksi lääkäreitä

Mäntyharjun hyvinvointikeskuksella työskentelee ensi kesänä enimmillään viisi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista lääkäriä.

Ylilääkäri Eeva Björkstedtin mukaan tilanne on niin hyvä, että talven vajetta pystytään paikkaamaan ja potilasjonoja purkamaan.

Kesäsijaisia on tulossa viisi kesäkuun alusta elokuun puoliväliin yltävällä jaksolla. Heistä neljä on vastaanotolla ja yksi vuodeosastolla.

Hyvinvointikeskuksella työskentelevät osa-aikaisesti kesästä myös yleislääketieteen erikoislääkäri Riitta Karppi ja terveyskeskuksen johtava lääkäri Antti Hoberg.

Björkstedtin mukaan on juuri Hobergin ansiota, että kesäsijaisia on löytynyt Mäntyharjulle. Asiassa auttaa myös kunnan kesäasutus.

– Monella lääketieteen opiskelijalla on joitakin kontakteja sinne, se vaikutti tällä kertaa voimakkaasti sijaisten löytämiseen.

Essote on nimittänyt Eeva Björkstedtin johtamaan alueellaan Mäntyharjun kaltaisten, keskisuurten hyvinvointikeskuksten toimintaa.

