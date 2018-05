Raatarila NST:n peräsimeen

Lappeenrantalaisen salibandyseura NST:n Divarissa pelaavan miesten joukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimetty mäntyharjulaislähtöinen Santeri Raatarila. Raatarila valmensi viime kaudella Josbaa miesten Divarissa ja hän siirtyi Lappeenrantaan 2+1-vuotisella sopimuksella.

– Loistavilla fiiliksillä tässä on hypännyt mukaan NST:n toimintaan. Täällä on tehty paljon asioita hyvin ja seura on selkeästi löytänyt oman suuntansa ja tapansa toimia. Se tapa miten NST:ssä ajatellaan asioista ja mitä arvoja täällä arvostetaan, kohtaa erittäin vahvasti oman ajatusmaailmaani kanssa, joten työskentelyn aloittaminen on ollut erittäin helppoa​, kommentoi Raatarila NST:n nettisivulla.

– On ollut myös mahtava huomata, kuinka hyviä ihmisiä täällä on mukana seuran arjessa ja toiminnassa. Itselleni on jo tässä lyhyessä ajassa välittynyt vahvasti se yhteisöllisyys, mikä kaikkien toimijoiden välillä vallitsee. Hienoa päästä olemaan pala tätä yhteisöä.​