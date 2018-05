Paluu sarjaan: MÃ¤Vi jÃ¤rjestÃ¤Ã¤ taas nÃ¤htÃ¤vÃ¤Ã¤ pesiskentÃ¤lle

Mäntyharjun Virkistyksen miesten pesäpallojoukkueelle parilliset vuodet sopivat ilmeisen hyvin, ainakin sarjapelien suhteen. Edellisen kerran joukkue nähtiin sarjassa vuonna 2016 ja sitä ennen 2014. Kesällä 2018 mäntyharjulaisille pesäpallon ystäville on taas nähtävää luvassa.

Joukkueen puuhamiehenä toimiva Jarkko Huilla sanoo porukan lähtevän hyvällä mielellä sarjaan.

– Hienoa että saatiin ryhmä kasaan. Iso kiitos kuuluu Kuhasen Kimmolle, jonka mukaantulon myötä oli muitakin helpompi saada matkaan.

MäVin riveissä nähdään Kuhasen ohella muitakin kokeneita ja katsojille tutuiksi tulleita pelimiehiä. Miika Rimaila, Janne Lahti ja Markus Herranen ovat ehtineet esiintyä sarjapelissä jos toisessakin.

Mukana on myös Huilla, Marko Lång, Antti Hämäläinen, Esa Ratamaa, Johannes Hujanen, Sami Ahonen ja Pertti Ollonen, jotka osuvat konkari- ja nuoriso-osaston väliin. Jälkimmäiseen voi laskea parikymppiset Klaus Kuhasen, Lauri Paavolan, Leevi Nupposen ja Verneri Toijosen.

– Tässä on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Joukkueessa on voimaa ja taitoa, sekä nuoruuden intoa, kehaisee Huilla.

Maakuntasarjan ottelut tuovat taas oman lisänsä Mäntyharjun kesän tapahtumatarjontaan, mutta Huilla toivoo peleillä olevan kauaskantoisempiakin vaikutuksia.

– Mistäs se seuraava pelaajasukupolvi oikein taiotaan? Olemme huomanneet, että aina kun on miesten joukkue sarjassa, niin pesiskoulussa on enemmän ja innokkaampia osanottajia.

MäVi – Kuusankosken Puhti Urheilupuistossa sunnuntaina 27. toukokuuta kello 17.