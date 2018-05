HirttÃ¤, lisÃ¤Ã¤ hirttÃ¤ vaatii MÃ¤ntyharjun kirkko

Hirsi kestää maaperän elämistä, mutta vettä ei kestä mikään puu.

Tämä on havainnollisesti ja moneen kertaan todettu Mäntyharjun kirkon peruskorjauksessa, jossa meneillään on toinen työvaihe.

Se osoittautui ensimmäistä vaativammaksi.

Viime kesänä ensimmäistä hirsinurkkausta korjattaessa paljastui katosta vuotokohtia. Tämän niin sanotun koenurkkauksen arveltiin olevan työläin, sillä tiedossa oli, että nurkka oli pahiten kastunut.

Mutta vähemmällä ei ole vesi päästänyt toistakaan nurkkausta

Vuodot jiirissä eli kulmauksessa olivat lahottaneet koko nurkan. Hirsien lisäksi oli uusittava koko räystäsrakenne ja katto, joka oli painunut noin 25 senttiä alaspäin.

Tämän vuoden yllätyksistä ehkä suurempi oli kuitenkin se, että kolmannesta nurkasta puuttui kiviperustus noin viiden metrin matkalta.

Nurkka oli painunut useita senttejä.

– Useiden asiantuntijoiden mukaan tämä oli viimeinen hetki korjata kirkkoa, sanoo seurakunnan talouspäällikkö Risto Jaakola.

Yllätys olisi se, jos ei yllätyksiä ilmenisi, sillä vanhassa kirkossa on paljon piilossa olevia rakenteita ja niillä monta rakentajaa.

– 200 vuoden aikana kirkolla on ollut paljon tekijöitä. Isompia remontteja on tehty ainakin 1930-, 1950- ja 1970-luvuilla, kertoo Jaakola.

Ilmitulleita yllätyksiä selittää sekin, ettei noina vuosikymmeninä korjausten raportoinnille annettu samanlaista painoarvoa kuin nyt.

