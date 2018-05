Pian nÃ¤kee paremmin – MÃ¤ntyharju uusii katuvalaistusta

Tulkoon valkeus, tuumasivat Mäntyharjun päättäjät. Aikansa elänyt katuvalaistus laitetaan kunnan taajamassa tämän ja ensi vuoden aikana uusiksi. Taajaman, valaistun kuntoradan ja rantareitin led-valaisimet, valaisimien varret, pylväät ja työt tulevat maksamaan kaikkinensa 546 600 euroa, mikäli teknisen lautakunnan päätösten mukaan edetään.

Suurimman osan summasta vie katuvalaistus, johon menee 422 600 euroa. Valaisimien vaihdon lisäksi 100 kappaletta vanhoista puupylväistä on vaihtokunnossa ja uusille katusuunnitelualueille on tulossa 47 pylvästä.

Valaistun pururadan osalta vaihdetaan vain valaisimet, noin 60 pylvästä saavat palvella jatkossakin. Hintalappu on 24 600 euroa.

Pyhäveden rannassa kulkevan noin kahden kilometrin rantareitin osalta teräspylväät ja maakaapelointi maksavat 99 500 euroa.

Valaisimet, varret ja pylväät menevät uusiksi muun muassa Laidunmaalta itään Pyhävedelle ulottuvalla alueella, Keskustien, Mäntyharjuntien, ja Kyttäläntien keskelle jäävällä alueella sekä Kiepin, Mäntyharjuntien ja junaradan sisään jäävällä alueella.

