6000 raja enÃ¤Ã¤ 13 hengen pÃ¤Ã¤ssÃ¤

Mäntyharjun väkiluku huhtikuun lopulla oli 6013 eli 6000 asukkaan raja lähenee kovaa vauhtia. Alkuvuodesta väkimäärä on pienentynyt 41:llä.

Suurin osa väestötappiosta on tullut luonnollisen muutoksen seurauksena. Kuolleita tammi-huhtikuun aikana on 51 ja syntyneitä 15. Kuntaan muuttaneita on 72 ja pois lähteneitä 79.

Pertunmaalla väestö on vähentynyt 24 hengellä. Kuolleita on 19 ja syntyneitä kolme. Pertunmaalle on muuttanut 24 ja muualle lähtenyt 32.

Yksikään Etelä-Savon kunta ei ole pystynyt lisäämään väkimääräänsä tänä vuonna. Esimerkiksi Mikkelissä väestötappio oli 125. Ainoita muuttovoittokuntia ovat Rantasalmi (7) ja Pieksämäki (5), mutta niissäkin kuolleisuus on suurempaa kuin syntyvyys.

Kaikkiaan maakunnan väestö on vähentynyt vuoden alusta 784 henkilöllä ja oli huhtikuussa 146 410.