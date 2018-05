Lotta lÃ¤htee ensi viikolla – kotiseutu kutsuu lÃ¤Ã¤kÃ¤reitÃ¤

Jos Essoten lanseeraama sana `hyvinvointikeskus´ tuntuu oudolta, et ole ainoa. Nimitystä vierastaa myös Lotta Hiltunen, ja hän on sentään Essoten palveluksessa työskennellyt lääkäri.

Hiltunen on ensi viikolla viimeistä päivää töissä Mäntyharjun terveyskeskuksessa.

Hän tuli puolisonsa Tom Saaren kanssa kesällä 2014 Mäntyharjun kunnan palvelukseen ja nyt he lähtevät maakunnallisesta Essotesta.

Viime vuoden alun iso organisaatiomuutos ei kuitenkaan ole käytännön potilastyöhön heijastunut.

– Ehkä ajatuksena oli, että kun siirrytään isompaan yksikköön, saataisiin helpotusta työvoimapulaan. Se on jäänyt vähän toiveiden tasolle. Esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvastaanottoja ei olla pystytty järjestämään, pahoittelee Hiltunen.

Lääkärivajeeseen ei vieläkään olla saatu pysyvää ratkaisua.

Lääkäriliiton tammikuisen selvityksen mukaan Etelä- ja Itä-Savossa vaje on pahin, siis samassa maakunnassa, missä myös ikääntyneen väestön osuus on suuri.

Hiltusen mukaan ilmiöt eivät kuitenkaan riipu toisistaan. Ikääntynyt väestö kuormittaa, mutta myös kouluttaa lääkäriä.

– Monioireisten vanhusten parissa oppii poimimaan ne asiat, joihin pitää puuttua, eikä kaikki ole aina pelkästään iän tuomaa vaivaa.

Sekä Hiltunen että Saari ovat alusta asti tehneet kolmipäiväistä työviikkoa, kymmenen tunnin työpäivinä, ja olleet muun ajan kotonaan Raisiossa.

– Juuret ovat siellä ja ajatuksena on ollut alusta asti sinne palaaminen.

Hän ei osaa sanoa, mikä lopulta kiikastaa siinä, ettei eteläsavolaisiin pieniin kuntiin saada vakituisia lääkäreitä.

– Ehkä kaupungit vain houkuttelevat enemmän. Itselleni lähdön syy on erikoistumisen vaatima sairaalajakso ja pitkä etäisyys Raisioon. Kunpa tämä terveyskeskus sijaitsisi lähempänä Turkua!

Lue lisää torstain 31. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.